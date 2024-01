72. TCS. Ryoyu Kobayashi wygrał kwalifikacje w Bischofshofen

Po piątkowych wyczynach japońskiego mistrza niemieccy kibice mogli stracić nieco wiary w wyczekiwany ponad dwie dekady sukces ich skoczka w Turnieju Czterech Skoczni. Ryoyu Kobayashi skoczył tylko raz na treningu, ale zrobił to tak świetnie (139 m), że zrezygnował z drugiej próby. Potem wszedł na belkę już w kwalifikacjach, w trudnych warunkach poleciał 138 m – znów najwyższa nota i ogólny podziw.

Główny rywal Japończyka – Andreas Wellinger w seriach treningowych zajął siódme i piąte miejsce, w kwalifikacjach był dziewiąty. Wniosek jest jeden – wyprzedzić lidera w takiej formie to zadanie ekstremalnie trudne, nawet jeśli traci się do niego tylko 4,8 pkt.

Polacy nie włączyli się w walkę na szczytach klasyfikacji, ale jako drużyna prezentowali się nieco bardziej solidnie, niż ostatnio. Kilka skoków znacznie powyżej 130 metrów, niezła dynamika i poprawne loty podczas treningów. Cała szóstka raczej bez trudu przeszła kwalifikacje, w których Kamil Stoch był z Polaków najwyżej.

– Ogólnie przyjemny dzień. Oddawałem najbardziej stabilne skoki od początku zimy. Trzy razy skoczyłem na dobrym poziomie. Pojawiła się powtarzalność. Taka solidność jest fajna. Ciekawa sprawa: dziś nawet nieco za wcześnie zaczynałem odbicie, bardzo rzadko mi się to zdarza, a tu musiałem korygować tę sprawę. Pozycja dojazdowa dobrze funkcjonowała, zatem wszystko idzie do przodu. Nie ma co więcej o tym opowiadać. Im mniej myślenia i opowieści, tym lepiej, tu trzeba robić, nie gadać – rzekł, wyraźnie pogodny Kamil Stoch do reportera Eurosportu.