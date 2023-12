72. TCS. Po pierwszych kwalifikacjach: Niemcy w euforii, Polacy w apatii

Kubackiego i Wąska mogą tłumaczyć niedawne choroby, ale reszta, nawet zdrowa, lepsza nie jest. Pozostaje czekać. – W święta straciłem na wadze z pół kilo, trochę energii też ubyło, ale mam nadzieję, że ta energia szybko wróci. Oczekiwania na kolejne dni? Będę solidnie pracował, bo zdaję sobie sprawę, że nie skaczę na właściwym poziomie, ale przynajmniej mamy z trenerem pomysł, co dalej robić – mówił do kamery Eurosportu Dawid Kubacki.

– Choć ze skoku na skok trochę się poprawiałem, to jest jedyne światełko w tej ciemności. Dzień był kiepski. Jak jestem w kiepskiej formie, to każda skocznia sprawia mi trudności. Popełniam mnóstwo błędów, męczę się okrutnie. Mam do poprawy mnóstwo rzeczy, trzeba robić to metodycznie, ale teraz nie ma na to czasu – stwierdził Kamil Stoch.

Piątkowe emocje na Schattenbergschanze zaczną się o 15.45, gdy 50 skoczków rozpocznie serię próbną. O 17.15 zaplanowano serię KO otwierającą 72. Turniej Czterech Skoczni. Pojedynki zacznie Piotr Żyła rywalizujący w pierwszej parze z Amerykaninem Tate’em Frantzem, w kolejnych parach Polakom będzie już znacznie trudniej, gdyż Dawid Kubacki trafił na Killiana Peiera, Maciej Kot na Manuela Fettnerra, Kamil Stoch na Lovro Kosa, Aleksander Zniszczoł na Stephana Leyhe i wreszcie Paweł Wąsek na Ryoyu Kobayashiego.

Dyżurni optymiści widzą szansę awansu do serii finałowej dla 2-3 Polaków, ale nawet oni nie potwierdzą, że steraną i rozbitą przez brak formy reprezentację czeka walka choćby o miejsce w pierwszej dziesiątce konkursu. Od takich atrakcji będą inni.

72. TCS. Kwalifikacje do konkursu w Oberstdorfie

1. A. Willinger 151,4 pkt (135 m);

2. K. Geiger (obaj Niemcy) 151,0 (134);