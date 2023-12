Przed 72. TCS. Trener Thomas Thurnbichler zmienia asystenta

Informacje medialne w tej sprawie potwierdził w rozmowie rozmowie z eurosport.pl sekretarz generalny Polskiego Związku Narciarskiego (PZN) Jan Winkiel. Wedle jego słów niemiecki szkoleniowiec, początkowo chwalony za kreatywność i nowatorskie metody treningowe w skokach, został odsunięty przez głównego trenera od pracy operacyjnej z kadrą przede wszystkim ze względu na mniejszą dyspozycyjność Noelkego w obecnym sezonie, co zainteresowany miał tłumaczyć względami rodzinnymi i osobistymi.

Reklama

Tej zimy Marc Noelke rzeczywiście pracował ze skoczkami głównie zdalnie, wedle doniesień sport.pl i sport.tvp.pl miał zakończyć współpracę w dotychczasowej formie po 72. Turnieju Czterech Skoczni, ale rozmowa prezesa PZN Adama Małysza i trenera kadry A przyniosła przyspieszenie decyzji i odsunięcie Noelkego od pracy z kadrą już teraz. Dotychczasowy asystent ma wypełnić kontrakt z PZN do końca zimy, ale w innej roli, najprawdopodobniej związanej z Akademią Trenerów lub współpracą polskiego związku z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.,

Czytaj więcej Skoki narciarskie FIS chce naprawiać skoki narciarskie. Polacy protestują, ale cicho 60 zawodników zgłasza się tej zimy do zawodów Pucharu Świata, a inauguracja w Ruce była rekordowo skromna, ale właśnie tak Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) chce budować przyszłość skoków. Polacy protestują.

Jan Wikiel nie potwierdził medialnych przypuszczeń, że jednym z powodów rozstania skoczków z Noelkem były pogarszające się relacje trenera ze skoczkami, że stosowane przez niego metody neurocoachingu w obecnej sytuacji zamiast pomagać przynosiły jedynie rozdrażnienie polskich liderów kadry. Nie wspomniano również, że w przeszłości Marc Noelke miał problemy z pracą ze względu na skłonność do nadużywania alkoholu i problemy z otoczeniem zawodowym, co m. in. stało się przyczyną rozstania trenera z kadrą Niemiec.

Kim jest Wojciech Topór, nowy asystent Thomasa Thurnbichlera

Zastępca – Wojciech Topór to były skoczek narciarski z pokolenia Kamila Stocha. Razem z nim, Piotrem Żyłą i Pawłem Urbańskim byli drużynowymi wicemistrzami świata juniorów w 2005 roku. Karierę sportową, która nie przyniosła mu znaczących sukcesów, zakończył w 2007 roku, by zająć się karierą trenerską. Był już asystentem trenera kadry młodzieżowej reprezentacji Polski, trenerem grupowym polskiej kadry juniorów, ostatnio pełnił rolę trenera bazowego w okręgu tatrzańskim i, jako ekspert, komentował skoki w stacji Eurosport.