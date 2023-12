PŚ w Engelbergu. Lanisek wygrywa kwalifikacje, Żyła siódmy

Sobotni konkurs indywidualny w Engelbergu zaplanowano na 16. Jeśli pogoda będzie podobna do piątkowej – mały mróz, trochę podmuchów w plecy skoczków – to może jury nieco odważniej podniesie belkę startową i zobaczymy skoki powyżej 140 m (rekord obiektu to 144 m, należy do Domena Prevca i Ryoyu Kobayashiego). Najlepszy skok w piątek oddał Kraft w drugiej serii treningowej – 139 m.

Transmisję telewizyjna z PŚ w skokach daje TVN i Eurosport 1.

> PŚ mężczyzn w Engelbergu. Kwalifikacje do I konkursu: 1. A. Lanisek (Słowenia) 170,9 pkt (135,5 m); 2. A. Willinger (Niemcy) 167,1 (133); 3. R. Kobayashi (Japonia) 166,4 (134); 4. P. Raimund (Niemcy) 164,9 (137,5); 5. S. Kraft (Austria) 164,0 (132);…7. P. Żyła 161,9 (137,5); 21. D. Kubacki 151,7 (133,5); 22. K. Stoch 150,4 (131,5); 29. P. Wąsek 145,1 (129,5); 54. M. Kot (wszyscy Polska) 118,9 (113).