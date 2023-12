Puchar Świata w Klingenthal. Drugie zwycięstwo Karla Geigera

W niej rewelacyjne skoki oddali Andreas Wellinger i Gregor Deschwanden, Niemiec i Szwajcar wyrównali rekord skoczni (146,5 m) i ten atak dał obu podium (dla szwajcarskiego skoczka pierwsze w karierze). Po raz pierwszy tej zimy Kraft skoczył słabo (jak na niego), może to objaw malej zadyszki, może nie, ale dziewiąte miejsce to najgorsze miejsce Austriaka w tym sezonie. Oczywiście pozostał liderem PŚ, ale już nie wydaje się taki niezwyciężony. Niemcy go gonią z rosnącą wiarą w powodzenie tego pościgu.

Klasyfikacje Puchar Świata:

1. Kraft 509 pkt;

2. Wellinger 380;

3. Geiger 353;

4. Paschke 283;

5. J. Hoerl (Austria) 236;

...

20. Żyła 56;

24. Kubacki 46;

37. Wąsek 8.



Puchar Narodów:

1. Niemcy 1350;

2. Austria 1250;

3. Słowenia 565;

4. Norwegia 381;

5. Japonia 277;

...

7. Polska 113.

Za tydzień skoczkowie jadą do Engelbergu zakończyć pierwszy okres startów w Pucharze Świata. Po dwóch konkursach indywidualnych na Gross-Titlis-Schanze poznamy najpoważniejszych kandydatów do zwycięstwa w 72. Turnieju Czterech Skoczni – pierwszym znaczącym wydarzeniu obecnej zimy ze skokami. Polaków wśród nich nie będzie.