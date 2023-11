PŚ w Ruce. Stefan Kraft pięknie latał, inni skakali

Czytaj więcej Skoki narciarskie PŚ w skokach. Pierwsze treningi dla Krafta, pierwsze kwalifikacje dla Wellingera Inauguracyjne kwalifikacje nowej zimy ze skokami wygrał w Ruce Niemiec Andreas Wellinger. Polacy będą obecni całą piątką w sobotnim konkursie, choć wielkiej formy na razie nie pokazali.

Pierwsza seria przyniosła potwierdzenie wstępnej zgody pana Piotra ze skocznią Rukatunturi, znów 135,5 m, w jeszcze lepszym stylu, to po kilkudziesięciu minutach oznaczało 20. miejsce , czyli udział w serii finałowej. Za chwilę po skoku na odległość 129,5 m dołączył Dawid Kubacki. Paweł Wąsek poprzestał na 35. miejscu, czyli zakończył starty w Ruce. W serii finałowej obaj Polacy potwierdzili małą stabilizację, na razie oznacza to tylko początek trzeciej dziesiątki, czyli jest spory obszar do poprawy.

Walka o zwycięstwo w zasadzie była niemal rozstrzygnięta, ale wciąż dobrze oglądało się decydujące skoki. Znów niektórzy znacznie przekraczali 140 m, znów trzeba było zazdrościć, że skoczkowie austriaccy i niemieccy, ale tez Słoweńcy i Norwegowie potrafią, a Polacy jeszcze nie. Ostatni skok był raz jeszcze rewelacyjnym popisem Krafta – ponownie 148,5 m, dwaj sędziowie wreszcie uznali, że należy się 20 punktów za styl. Austriak wygrał po raz drugi, po raz 32. stanął na najwyższym stopniu podium PŚ, po raz setny znalazł się w najlepszej trójce. Warto było bić brawo.

Następne zawody PŚ odbędą się 2 i 3 grudnia (sobota i niedziela) w Lillehammer. Pierwszy konkurs na skoczni normalnej, drugi na dużej. Powinno być równie interesująco, jak w Ruce. Polacy ostatnie treningi na śniegu przez inauguracją sezonu wykonywali właśnie tam, może ta wiedza im nieco pomoże w odzyskiwaniu formy.

PŚ w Ruce

II konkurs: 1. S. Kraft 363,5 (148,5 i 148,5); 2. J. Hoerl (obaj Austria) 340,9 (144,5 i 145); 3. A. Wellinger 334,1 (143,5 i 146); 4. P. Paschke 333,8 (143 i 142); 5. S. Leyhe (wszyscy Niemcy) 327,9 (145 i 137); 6. P. Prevc (Słowenia) 324,1 (144 i 140);…21. P. Żyła 281,1 (135,5 i 131); 23. D. Kubacki 277,6 (129,5 i 130); 35. P. Wąsek (wszyscy Polska) 130,1 (128,5).