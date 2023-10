Startuje PlusLiga. Sebastian Świderski: Kluby dostały paliwo

Sukcesy naszych reprezentacji sprawiły, że nastał chyba dobry moment na początek sezonu ligowego. Kibice są jeszcze rozgrzani emocjami...

Na pewno chłopcy oraz dziewczyny wykonali tego lata kawał świetnej roboty i należą się im wielkie brawa. Myślę, że to pomoże klubom, którym będzie łatwiej o nowych sponsorów. Wzrasta też atrakcyjność rozgrywek ligowych dla kibiców, bo to niesamowita sprawa, żeby przyjść na mecz i zobaczyć w akcji mistrzów Europy albo zawodniczki, które wywalczyły brąz Ligi Narodów. Obie reprezentacje awansowały do igrzysk, a to się rzadko zdarza i teraz mamy okazję, żeby wzmocnić promocję naszej dyscypliny.

Kibice są przyzwyczajeni do sukcesów, więc wymagania rosną?

Siatkówka ligowa gwarantuje inny rodzaj emocji. Grają zupełnie inne drużyny, pojawiają się nowe nazwiska, publiczność oczekuje też czegoś innego niż podczas spotkań reprezentacji. Odzywa się patriotyzm lokalny, który jest bardzo silny.

Silna liga oznacza silną reprezentację, a jeśli mamy dobre wyniki na poziomie kadry, to łatwiej o atrakcyjne rozgrywki ligowe

Można rozkręcić marketingową machinę?

Prezesi klubów i pracownicy działów marketingu dostali paliwo, a teraz muszą je wykorzystać. Można to zrobić tak, jak choćby w 2014 roku - po pierwszym tytule mistrzów świata - kiedy wszystkie hale w Polsce były zapełnione. Teraz też liczymy, że kibice, czyli najważniejsze osoby w siatkarskim środowisku, wspomogą zawodników w trudnym sezonie.