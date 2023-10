Polska - Chiny 3:2. Zwycięstwo siatkarzy na koniec morderczego sezonu

I chyba to uśpiło reprezentantów Polski, bo nagle począwszy od drugiej partii niedzielnego meczu zaczęły się mnożyć błędy w przyjęciu zagrywki i w ataku. Tomasz Fornal nie trafił po skosie, Norbert Huber nie zrozumiał się z Łomaczem i rywale wyszli na kilkupunktowe prowadzenie. Na początku chyba sami nie wierzyli, że to jest możliwe, ale kiedy Polacy znów popełnili błędy, a im wyszło kilka akcji, to dostali dodatkowych sił. Zdobywali punkty ze skrzydeł i z szóstej strefy, podbijali ataki Polaków i cały czas wywierali na naszych zawodnikach presję. Po Polakach widać było zmęczenie nie cieszyli się na parkiecie jak zwykle, a Kamil Semeniuk po udanych atakach ciężko wzdychał. Trener Grbić widząc, że nie idzie, wpuścił na boisko Wilfredo Leona i Łukasza Kaczmarka.

Chińczycy wygrali jednak dwa kolejne sety i przed Polakami stanęła realna groźba porażki. Nic by to w sytuacji biało-czerwonych nie zmieniło, ale wlałoby łyżkę dziegciu do olbrzymiej beczki miodu, jakim był kończący się sezon.

Reprezentacja Polski za wszelką cenę chciał tego scenariusza uniknąć i pokazać, że dwa przegrane sety były wypadkiem przy pracy i w czwartej partii wygrali do dziewięciu.

W tie breaku Polacy znów zafundowali sobie emocjonalny rollercoaster, musieli grać na przewagi, ale ostatecznie postawili skuteczny blok i wygrali 16:14.

Teraz czeka ich już tylko długa podróż powrotna do Polski i będą mogli zaczynać sezon klubowy. W nagrodę za dobrze wykonaną pracę, będą mieli kilka miesięcy spokoju i może dłuższe urlopy, bo w Lidze Narodów w 2024 roku szansę zapewne dostaną rezerwowi i młodzież.

Polska - Chiny 3:2 (25:20, 23:25, 22:25, 25:9, 16:14)