Polscy siatkarze pokonali Argentynę. Polacy jedną nogą w Paryżu

Natarcie zespołu Argentyny, Polacy mogli się obawiać

Można było odetchnąć, jednak tylko na moment. W drugiej partii Argentyńczycy znowu natarli. Trener Marcelo Mendez wprowadził świeże siły. Zdjął obu przyjmujących Facundo Conte i Luciano Vicentina, a na zmienników Polacy długo nie mogli znaleźć recepty. Rozgrywającemu De Cecco, którego nieraz nazywa się "Messim siatkówki" włączył się tryb artysta. W najtrudniejszych sytuacjach wystawiał piłki stojąc przodem do siatki. Mógł ją rzucić na prawe lub lewe skrzydło, albo do środkowego, co dodatkowo utrudniało powstrzymanie argentyńskich ataków. Polacy drugą partię przegrali i można było się zacząć obawiać o końcowy wynik spotkania.

Gra biało-czerwonych cały czas falowała. Trzeciego seta zaczęli wyśmienicie, zbudowali przewagę 16:10, a potem w kilka minut ją roztrwonili. Doszło do gry na przewagi, którą lepiej nerwowo wytrzymali Polacy. Ostatnią piłkę na 28:26 skończył atakujący Łukasz Kaczmarek.

Na szczęście to był koniec nerwów. W ostatniej części meczu rywale jakby opadli z sił, a Polacy zaczęli lepiej serwować. Mocne piłki posyłali Leon i Norbert Huber, trochę lżej, ale za to bardzo precyzyjnie uderzali Jakub Kochanowski i Śliwka. Polacy od początku mieli bezpieczną przewagę, której Argentyńczycy nie potrafili zniwelować. Ostatniego seta Polacy wygrali 25:20 i są już bardzo blisko awansu na igrzyska olimpijskie.