Dopiero w trzecim secie po raz pierwszy w tym turnieju pojawił się na parkiecie Wilfredo Leon, który przed turniejem w Chinach miał problemy z kolanem. Grbić szybko wrócił do podstawowego składu, bo łatwo nie było. Polacy drugiego i trzeciego seta wygrali pewnie, ale w czwartym Kanadyjczycy - do zawodów przygotowywali się spokojnie przez siedem tygodni - wrócili do rywalizacji i doprowadzili do tie-breaka.

To była walka na noże, bo choć rywale zapewnili sobie już co najmniej punkt, to o układzie tabeli turnieju decyduje w pierwszej kolejności liczba wygranych meczów. Kanadyjczycy grali odważnie, bez kompleksów, konsekwentnie. Kiedy zablokowali Bednorza, było 13:13. Nasi siatkarze nie wykorzystali dwóch piłek meczowych, udało się za trzecim razem. Dwa ostatnie ataki meczu wykonał Semeniuk.

Turniej kwalifikacyjny siatkarzy. Wyniki i tabela

Paryż 2024 Turniej kwalifikacyjny w Chinach Polska - Kanada 3:2 (21:25, 25:20, 25:20, 20:25, 17:15)

Najwięcej punktów dla Polaków: B. Bednorz 26, N. Huber 16, K. Semeniuk 15, J. Kochanowski 11



Pozostałe wyniki 3. kolejki: Argentyna - Bułgaria 3:0, Holandia - Belgia 0:3, Chiny - Meksyk (13.30)



Tabela

1. Polska 3-0, 7 pkt

2. Belgia 2-1, 7 pkt

3. Argentyna 2-1, 6 pkt

4. Kanada 2-1, 6 pkt

5. Holandia 1-2, 4 pkt

6. Bułgaria 1-2, 3 pkt

7. Chiny 0-2, 0 pkt

8. Meksyk 0-2, 0 pkt

Zwycięstwo oznacza, że kwalifikacja do igrzysk jest już bardzo blisko, bo przypadnie ona dwóm najlepszym spośród ośmiu drużyn rywalizujących w Xi’an. Pamiętać jednocześnie należy, że Polacy - nawet w przypadku niepowodzenia - niemal na pewno dostaliby bilety do Paryża dzięki światowemu rankingowi, któremu liderują, więc w Chinach stawką jest to, aby rozwiać mglistą niepewność.

Polacy zagrają jeszcze z Meksykanami (środa, 10.00), Argentyńczykami (piątek, 10.00), Holendrami (sobota, 10.00) oraz Chińczykami (niedziela 10.00) i choć w każdym meczu będą faworytem, to pamiętać należy, że zmierzą się nie tylko z ambitnymi rywalami, ale także znużeniem oraz zmęczeniem, bo są w tym sezonie skazani na wysiłek bezprecedensowy.