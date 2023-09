Polskie siatkarki pojadą na igrzyska w Paryżu. Zdecydowała wygrana z Włochami

Ostatnia partia była już popisem polskiej reprezentacji. Od pierwszych do ostatnich piłek wszystko funkcjonowało jak należy. Nie było momentów zawahania, ani nieporozumień przy wyprowadzaniu kontrataków - Polki zwietrzyły szansę i już jej nie wypuściły z rąk. Przy pierwszej piłce meczowej kibice skandowali "ostatni, ostatni", a Olivia Różański uśmiechała się widząc, że na zagrywce staje Stysiak. W tej akcji rywalki jeszcze się obroniły, ale za chwilę mecz skończyła Martyna Łukasik.

Foto: PAP/Grzegorz Michałowski

Polki oszalały z radości, zaczęły tańczyć na parkiecie, a mierząca ponad dwa metry Stysiak porwała na ręce najmniejszą w drużynie Stenzel. Prezes PZPS Sebastian Świderski wręczył symboliczną maskotkę, oznaczającą awans na igrzyska i można było pozować do zdjęcia. Zapłakane Włoszki jeszcze nie wierzyły w to, co się stało. One pewnie też do Paryża pojadą, dzięki wysokiemu rankingowi, ale czeka je jeszcze trochę niepewności. Polki mogą się cieszyć, bo w pełni na to zasłużyły.