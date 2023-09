Marcin Możdżonek o sukcesie siatkarzy: Mamy 14 liderów

Drużyna miała jednak swoje problemy, podobnie jak ta, która zdobyła złoto w 2009 roku. Kurek doznał kontuzji, zabrakło Mateusza Bieńka…

To świadczy o tym, jak dobrze wyszkolonych siatkarzy mamy, jakie tam są postaci, silne osobowości. W 2009 roku mieliśmy swoje problemy, ale też startowaliśmy z różnych pozycji. Wtedy nie byliśmy faworytem, a teraz jechaliśmy właśnie w takiej roli. Strata Bieńka jest dotkliwa, ale na jego miejsce wskoczył Norbert Huber. Kurek ma problemy ze zdrowiem, ale już od turnieju finałowego Ligi Narodów gra za niego Łukasz Kaczmarek.

Czytaj więcej Siatkówka Kamil Kołsut: Pędzą bez myśliwców. Co różni siatkarzy i piłkarzy z Polski Polacy wygrywają w siatkówkę, bo choć kumulacja wybitnych osobowości mogłaby doprowadzić w szatni do erupcji, to oni są jak palce jednej pięści - w przeciwieństwie do piłkarzy, którzy razem dobrze wychodzą tylko na zdjęciach.

Nasz atakujący rozpędzał się w tym meczu powoli...

Ludzie myślą, że mógł zagrać trochę lepiej. Moim zdaniem nie mógł. Ten mecz trwał tylko trzy sety, a tego typu spotkania mają swoje ograniczenia, bo nie wszyscy mogą zdobyć po kilkanaście punktów. Od początku wyskoczył Huber i on zaczął błyszczeć, co automatycznie usunęło w cień także Jakuba Kochanowskiego, a przecież on pracę wykonał perfekcyjnie. Wilfredo był od zdobywania punktów i się z tego wywiązywał, choć czasem piłka wracała szybciej, niż on wylądował, ale to nie szkodzi. Skoro Leon i Huber zdobywali punkty, a do tego był Śliwka, to już dla Kaczmarka nie zostało wiele miejsca.

To są silne osobowości, a każdy potrafi się podporządkować dobru drużyny...

Ta reprezentacja stawia sobie najwyższe cele i to jest różnica w porównaniu z inną dyscypliną. Mamy 14 liderów, którzy w klubach odgrywają ważne role - niezwykłe charaktery, z ambicjami, potrafią jednak schować je w kieszeń. W finale byli też cisi bohaterowie. Tomasz Fornal wszedł, przyjął dwie zagrywki, zszedł i się cieszył, bo wykonał zadanie. Kamil Semeniuk pojawił się nietypowo, bo za Kaczmarka w pierwszym ustawieniu, czyli na lewe skrzydło. Zaasekurował kolegę, dostał piłkę, skończył i zszedł. Rezerwowi utrzymali poziom, choć były to pojedynce akcje. U Włochów tego zabrakło.

To wielka zasługa Grbicia, który tak zbudował zespół.

Wykonał niesamowitą pracę. Ma swój plan, strategię, taktykę i trzyma się ich bardzo konsekwentnie. Nie zwraca uwagi na to, co mówią eksperci, kibice. Jeśli postanowił, że chce mieć Semeniuka, to tak zrobił. Dzięki temu wygrywa. Wszystkie zmiany były perfekcyjne, może poza tymi w meczu z Belgią. Szybko jednak wyciągnął wnioski i już błędu nie powtórzył. Jest pragmatyczny, a nie emocjonalny. Robi wszystko, żeby wygrywać.

Przez 14 lat wiele się w polskiej siatkówce wydarzyło…

Wtedy byliśmy na dorobku, teraz jesteśmy „volleylandem", wielką Polską. Mamy złoto Ligi Narodów i mistrzostw Europy, trzecie miejsce pań w Lidze Narodów. Dwa dni temu nasza kadra weteranów w siatkówce na siedząco wygrała w czasie Invictus Games. Rządzimy.