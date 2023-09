Dodał też, że ważne były zmiany przeprowadzane przez selekcjonera Nikolę Grbicia. - On świetnie nas zna z klubów i z kadry, wie, jak wykorzystać poszczególnych zawodników. Do tego ma chłodną głowę w najważniejszych monetach. Bije od niego spokój. Dzięki temu byliśmy lepsi.

Tomasz Fornal, który w finale wchodził tylko na krótkie momenty podkreślał świetną atmosferę w drużynie. Każdy zna swoje miejsce i je akceptuje. - Z wyniku nie do końca widać, jak ciężki był to mecz, w końcu nie było pięciu setów. Graliśmy mądrze, niewygodnie dla Włochów, wykorzystaliśmy te miejsca, w których mieli problemy. Atmosfera jest genialna i to widać, nie ma nikogo, kto się obraża. Każdy chciałby grać, ma aspiracje do wychodzenia w podstawowej szóstce, ale to trener wybiera drużynę. Jeśli jesteś rezerwowym, to zrób wszystko, żeby się dostosować do tej roli. My to potrafimy. Wilfredo był świetny, Norbert Huber znakomicie zagrywał. Na pewno coś wypijemy, zasłużyliśmy sobie. Mamy dwa, trzy dni, żeby się zresetować, a potem wracamy do Spały - mówił przyjmujący Jastrzębskiego Węgla w rozmowie z TVP Sport.

Z kolei Jakub Kochanowski podkreślał, jak ważne było pokonanie Słowenii w półfinale. - Kiedy ich pokonaliśmy, to już wiedzieliśmy, że możemy też przełamać Włochów - powiedział Polsatowi Sport środkowy reprezentacji Polski.