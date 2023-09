Polska-Belgia. Nerwowa końcówka meczu o ćwierćfinał ME siatkarzy

Podopieczni Nikoli Grbicia rozstrzygnęli pojedynek na swoją korzyść w czwartym secie i w kolejnej fazie turnieju zmierzą się z ekipą Serbii.

Polacy dobrze rozpoczęli niedzielny mecz, szybko uciekając Belgom. Polscy siatkarze prowadzili 10:5 i kontrolowali przebieg spotkania. Biało-czerwoni byli skuteczni w bloku i w ataku, a rywale nie mieli pomysłu, jak przerwać dobrą passę Polaków. W efekcie podopieczni Grbicia wygrali pierwszego seta 25:16.

Polska-Belgia. Drugi set meczu 1/8 finału pod dyktando biało-czerwonych

W drugiej partii rozgrywanego w Bari spotkania Polacy znów szybko wyszli na zdecydowane prowadzenie (5:0). Belgowie nie poddali się i zmniejszyli stratę z pięciu do dwóch punktów. Później, gdy na tablicy wyników było 14:12, do głosu znów doszli biało-czerwoni, którzy nie pozwolili przeciwnikom na doprowadzenie do remisu. Polacy zdobyli pięć kolejnych oczek i bez problemu "dowieźli" przewagę do końca seta, wygrywając drugą partię 25:17.

Gdy w trzecim secie polscy siatkarze prowadzili 5:1 wydawało się, że powtórzy się scenariusz z dotychczasowych setów i mecz skończy się wynikiem 3:0. Belgowie pokazali jednak charakter i doprowadzili do remisu 9:9, by później objąć prowadzenie. Rywale Polaków odskoczyli na dwa punkty, nie pozwolili swym przeciwnikom na doprowdzenie do remisu i po ataku Mathijsa Desmeta wygrali seta 25:23.