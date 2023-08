ME siatkarek: Przed Polkami trudne wyzwania

ME w siatkówce kobiet: Z kim zagrają Polki, jeśli wygrają z Niemkami

Jeśli drużyna Lavariniego wygra niedzielny mecz, to w ćwierćfinale zmierzy się zapewne z Turcją i tutaj skala trudności wzrośnie skokowo. To od lat jedna z najsilniejszych drużyn w Europie, zwycięzca tegorocznej Ligi Narodów, w której Polska zajęła trzecie miejsce. Prowadzi ją doświadczony włoski szkoleniowiec Daniele Santarelli, jest pełna gwiazd, w dodatku wzmocniona urodzoną na Kubie Melissą Vargas.

Polska pokazała w tym sezonie, że jest groźna dla najlepszych i chociaż na drodze do medalu wyrastają poważne przeszkody, to trzeba trzymać kciuki

Turczynki specjalnie w grupie się nie zmęczyły, każdy mecz wygrały 3:0, w dodatku nie ma co liczyć na jakiekolwiek zmęczenie podróżą. Ewentualny mecz z Polską zagrają w Brukseli, a swoją grupę miały w pobliskim Dusseldorfie. Jednak jeśli chce się grać o medale, to nie należy się bać żadnego przeciwnika. Reprezentacja Polski też ma swoje atuty. Świetnie na tym turnieju gra Stysiak, bardzo dobrze radzi sobie środkowa Agnieszka Korneluk, w meczu z Ukrainą bardzo dobrze działało przyjęcie zagrywki, a cała drużyna coraz lepiej rozumie się z jedną z najlepszych na świecie rozgrywających, Joanną Wołosz. Polska pokazała w tym sezonie, że jest groźna dla najlepszych i chociaż na drodze do medalu wyrastają poważne przeszkody, to trzeba trzymać kciuki, bo polskie siatkarki są w stanie je pokonać.

Transmisje w Polsacie Sport i TVP Sport.