Więcej pieniędzy na sądy, prokuraturę i więziennictwo. Na co są przeznaczone?

- Wszystko na to wskazuje, że w porównaniu do ubiegło roku budżet dla sądownictwa i prokuratury będzie bardzo dobry w porównaniu do roku obecnego. Co jest niezwykle istotne zaplanowano podwyżki dla pracowników zarówno w sądach jak i prokuraturze, najprawdopodobniej wyższe niż planowane dla sfery budżetowej (które mają wynieść 5,1%). Jesteśmy w przededniu ustalenia szczegółów ze związkami zawodowymi - mówi Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości.

- Kierunkowo będziemy chcieli by podwyżki w jak największym stopniu objęły te grupy pracowników najmniej zarabiających - zapowiada wiceminister Myrcha.

Budżet sądów zwiększy się o 14%

Ogólnie budżet na sądownictwo powszechne (bez Sądu Najwyższego), w którym zatrudnionych jest 58 tys. osób ma wynieść 17,4 mld zł i będzie o 14 % większy niż obecnie.

Jak tłumaczą przedstawiciele resort, ten wzrost wynika m.in z konieczności prawidłowego wykonywania dodatkowych zadań, jakie na sądownictwo nakładane są na mocy nowych regulacji prawnych, w tym zapewnienia dodatkowych etatów, jak również z zaplanowania środków na kontynuację realizacji inwestycji budowlanych oraz informatyzacji.