Rafał Adamus Radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym Odp: Nie zgadzam się

Jestem zwolennikiem kompromisu co do funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W interesie Państwa i jego obywateli jest wyciszenie konfliktów, a nie ich podsycanie. Nie powinno być tak, że co cykl wyborczy wprowadza się kolejną rewolucję. Pozbawienie pewnej grupy sędziów biernego prawa wyborczego do KRS mogłoby naruszać Konstytucję. Konstytucja nie wyłącza czyjegokolwiek biernego prawa wyborczego. K a ż d y sędzia może zostać wybrany do KRS. Nie powinno być "lepszych" i "gorszych" sędziów. Jeżeli jakiś sędzia po roku 2017 zachowywał się "nieprzyzwoicie", to zapewne nie zostanie wybrany do KRS przez środowisko sędziowskie.