Uchylą immunitety sędziom? Bodnar zapowiedział wnioski

Jak poinformował w radiu TOK FM minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar, w piątek do Sądu Najwyższego wpłyną wnioski o uchylenie immunitetów czterem sędziom, mającym być zamieszanymi w tzw. aferę hejterską. Immunitet, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków przez SN, miałby zostać uchylony Łukaszowi Piebiakowi, Jakubowi Iwańcowi, Arkadiuszowi Cichockiemu oraz Przemysławowi Radzikowi.

Reklama

— Dziś zespół przedstawi cztery wnioski o uchylenie immunitetu czterech sędziom, którzy brali udział w aferze hejterskiej. Wnioski dziś zostaną złożone do Sądu Najwyższego — przekazał informację w radiu TOK FM Adam Bodnar.

Sprawą afery hejterskiej zajmuje się powołany przez Bodnara zespół prokuratorów we Wrocławiu. Wniosek, po jego trafieniu do Sądu Najwyższego, rozpatrzony zostałby z kolei przez Izbę Odpowiedzialności Zawodowej SN. Według Bodnara jest to izba uważana za kontrowersyjną, gdyż zasiadać w niej mają tzw. neosędziowie — ma być jednak możliwe ewentualne uksztaltowanie składu orzekającego bez ich udziału.

Afera hejterska: Piebiak z wnioskiem o uchylenie immunitetu? Bodnar zapowiada

Jak pisaliśmy już na łamach Rzeczpospolitej, „w sierpniu 2019 r. portal Onet podał, że w resorcie sprawiedliwości miała działać grupa, której celem była dyskredytacja sędziów sprzeciwiających się reformie wymiaru sprawiedliwości wdrażanej przez rząd PiS. Według doniesień Onetu do grupy zawiązanej na komunikatorze WhatsApp nazywanej „Kastą” miał należeć m.in. Piebiak”.