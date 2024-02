Adwokaci i sędziowie nie chcą formularzy uzasadnień

Uzasadnienia sporządzanie na formularzach nie ułatwiają ani wyjaśnienia motywów orzeczenia, ani polemizowania z nim. Mogą za to naruszać prawo do rzetelnego procesu. Dlatego też palestra postuluje ich zniesienie, składając petycję do Senatu.