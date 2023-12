Prezes NRA: zmiany KRS wymagają ustawy, uchwała Sejmu nie wystarczy

Jak powiedział, uchwała Sejmu jest deklaracją prawną, gdyż posługuje się językiem prawniczym i buduje argumentację, która prowadzi do wniosku, że zarówno w świetle polskiej konstytucji jak i orzeczeń trybunałów europejskich (TSUE i ETPCz) „mamy do czynienia z organem, który nie został prawidłowo obsadzony”

Czytaj więcej Sądy i trybunały "To zamach". KRS wydała uchwałę w reakcji na uchwałę Sejmu Uchwała Sejmu RP z 20 grudnia 2023 r. podważa zaufanie do konstytucyjnych organów, godzi w porządek prawny, wbrew tytułowi inicjuje konflikt o znamionach kryzysu konstytucyjnego - twierdzi Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w uchwale podjętej w środę po uchwale Sejmu w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym.

- Przypomnijmy, zgodnie z polską konstytucją 15 sędziów, członków KRS, nie może wybierać Sejm, dlatego że Sejm w konstytucji ma zarezerwowaną liczbę posłów, to jest czterech posłów, którzy wchodzą w skład KRS. I w tym aspekcie Sejm przekroczył swoje kompetencje. I Sejm obecnej kadencji w sposób nie budzący żadnych wątpliwości potwierdza tę argumentację” - dodał prawnik.

Ustawa przywróci porządek

W jego ocenie zmiany w KRS to wymagają uchwalenia zmian w ustawie o KRS.

- Dlatego, że nawet jeżeli doszłoby do odwołania członków KRS uchwałami Sejmu, tak jak zostali wcześniej powołani, to z drugiej strony trudno sobie wyobrazić sytuację, w której teraz Sejm miałby wybrać ponownie członków KRS. To jest absolutnie niedopuszczalne zachowanie — podkreślił mec. Rosati. - Dla higieny, dla transparentności i bezpieczeństwa procesów prawnych, które toczą się przed KRS, ukształtowanie tego organu powinno nastąpić zgodnie z konstytucją i wyrokami sądów europejskich - wskazał.

Jego zdaniem, nowelizacja jest konieczna także z powodu wspomnianej hierarchii źródeł prawa.