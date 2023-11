Mariusz Muszyński: O sejmowej uchwale i wyroku aborcyjnym

- po pierwsze, nakazanie usunięcia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z Dziennika Ustaw. I tu pojawi się pierwszy problem. Tak samo jak przy uchwale o tzw. unieważnieniu wyboru sędziów TK, jedynym efektem przyjęcia uchwały w sprawie wyroku TK będzie kupa śmiechu. Papier zniesie każdą bzdurę, Sejm ją przegłosuje, i co dalej? Ano nic. Zaczną się schody. Wyrok będzie nadal tkwił w Dzienniku Ustaw. Pojawi się więc konieczność jego fizycznego usunięcia. A wtedy okaże się, że nawet to nic nie da. Eliminacja tekstu wyroku wcale nie wyeliminuje jego skutków w postacie derogacji normy z systemu prawnego. Przecież ustrojodawca wiąże skutki wyroku tylko z jego ogłoszeniem (art. 190 Konstytucji). Podkreślę – tylko z ogłoszeniem wyroku, a nie z ewentualnym usunięciem go z Dziennika Ustaw. Ponieważ skutki zaistniały z momentem ogłoszenia, to wycięcie wyroku będzie miało tylko techniczny charakter;

- po drugie, w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży nadal będzie brakować usuniętego przepisu. To efekt wspomnianych skutków wyroku. W systemie prawa ciągle nie będzie formalnej podstawy prawnej pozwalającej zabijać chore dzieci nienarodzone.

I w tym momencie, będą tylko dwa rozwiązania. Pierwsze to nowelizacja ustawy. Tego jednak nie zaakceptuje Prezydent, bo oparta będzie na nielegalnym usunięciu wyroku TK z systemu prawnego. To oznaczać będzie klęskę polityczną. Pozostania więc drugie – fizyczne przywrócenie dawnego niekonstytucyjnego zapisu, a następnie obwieszczenie nowego tekstu jednolitego ustawy i wydrukowanie go w Dzienniku Ustaw.

Tu jednak znowu będzie kłopot. Obwieszczenie w sprawie tekstu jednolitego ustawy ma charakter techniczny. Tekst jednolity sporządza się wg stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania obwieszczenia. Skoro fizyczne usunięcie wyroku Trybunału z Dziennika Ustaw nie zmieni treści ustawy, ktoś musi zarządzić dopisanie starego fragmentu.

Ale ustawa to nie jest pamiętnik koleżanki szkolnej. Dopisanie przepisu do ustawy do działanie prawodawcze. Zgodnie z Konstytucją uprawniony do tego jest wyłącznie Sejm, działający w określonych procedurach. Majstrowanie przy tekście ustawy w każdy inny sposób będzie niedopuszczalnym działaniem poza przepisami dotyczącymi inicjatywy i procedury ustawodawczej. Powstanie tekst nielegalny.

Na koniec wypada zlokalizować bohaterów tego przedsięwzięcia. Otóż polecenie usunięcia wyroku z Dziennika Ustaw będzie musiał wydać Szefowi Rządowego Centrum Legislacji osobiście Prezes Rady Ministrów. Także on musi polecić również publikację sfałszowanego tekstu ustawy i wprowadzenie jej do polskiego systemu źródeł prawa. Z kolei nakaz sfałszowania tekstu wyda sejmowym urzędnikom Marszałek Sejmu, który na dodatek sam będzie widniał w obwieszczeniu jako podmiot łamiący prawo (przekraczający kompetencje).