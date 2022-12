Do tej pory prace Magdaleny Abakanowicz (1930–2017), jednej z najbardziej znanych na arenie międzynarodowej polskich artystek, prezentowane były w galeriach sztuki współczesnej i w przestrzeniach otwartych. Tym razem wystawę „Magdalena Abakanowicz. Konfrontacje” ustawiono w XVIII-wiecznej Bibliotece Królewskiej, jedynej w pełni ocalałej z pożogi wojennej sali Zamku Królewskiego w Warszawie.

– Zaskakujące, że drapieżne, zawłaszczające przestrzeń rzeźby Magdaleny Abakanowicz doskonale wpasowały się we wnętrze z dobitnie uregulowanym rytmem kolumn, pilastrów, wnęk – uważa Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego. – Zmuszają do refleksji, tym bardziej że aby do nich dotrzeć, trzeba przejść przez sale eksponujące sztukę dawną, także obok obrazów Rembrandta. To zderzenie jest też przeżyciem.

Trójwymiarowe abakany, potężne przestrzenne formy z barwionego sizalu, zdobyły Grand Prix na Biennale w São Paolo w 1965 r. To był początek międzynarodowej kariery. Do tkanin przeobrażanych stopniowo przez artystkę w abstrakcyjne rzeźby dołączyły humanoidalne formy z jutowego płótna – siedzące, stojące, kroczące, z głowami lub bez, także i takie formy odlewane.

Wszystkie prace prezentowane w Zamku to rzeźby i instalacje przestrzenne. – Są ze sobą powiązane, kanwą jest tematyka wojenna – wyjaśnia Mariusz Klarecki, kurator wystawy. – Kiedy wybuchła II wojna światowa, Abakanowicz miała dziewięć lat, była świadkiem drastycznych wydarzeń. A teraz wojna trwa obok nas. Sztuka tej artystki nie jest do podziwiania, ale przede wszystkim do odczuwania.

Pierwsze po wejściu do Biblioteki ustawione zostały w rzędach „Plecy” (1976), kilkanaście siedzących figur z kawałków zgrzebnego jutowego płótna. Abakanowicz pisała o nich: „Na biennale w Wenecji i ROSC w Dublinie, w Paryżu i gdzie indziej, ludzie oglądający »Plecy« pytali: czy to Oświęcim? Czy religijna ceremonia w Peru? Czy taniec Ramayany? I właściwie na wszystkie te pytania można odpowiedzieć twierdząco, ponieważ jest to o kondycji ludzkiej w ogóle”.

W głębi sali umiejscowione zostały dwa zespoły postaci: 12 „Ugłowione” (12 postaci) i „Tłum III” składający się z 50 figur ustawionych w dwóch oddalonych od siebie rzędach z jedną z postaci wieńczącą całość. Jest „Klatka” (1985) – drewniana konstrukcja z belek z siedzącą w środku postacią z tłumu – oraz „Figura z otwartymi ramionami” (1980), a także dwie prace z cyklu „Gry wojenne” wykonane z ogromnych konarów drzew w obejmowanych stalowymi obręczami.

Na świecie odbyło się dotąd ponad 300 jej wystaw w ważnych galeriach i muzeach. Otwarta w listopadzie w londyńskiej Tate Modern – „Every Tangle of Thread and Rope” („Każda plątanina nici i lin”) jest całkowicie różna od warszawskiej: dziesięciokrotnie większa (ponad 70 prac) i koncentruje się na innych pracach. W Londynie zobaczyć można aż 26 monumentalnych abakanów oraz rysunki i przedmioty z jej pracowni, wśród nich zbierane przez artystkę rogi, skóry i włosy.

Pierwsza od 50 lat indywidualna prezentacja Abakanowicz w Wielkiej Brytanii zebrała tam bardzo przychylne recenzje. Towarzyszy jej specjalna publikacja. W naszych księgarniach można nabyć jej polskojęzyczną wersję wydaną przez Zysk i s-ka. Wydawnictwo zawiera teksty o Abakanowicz (także polskich krytyków), zapiski artystki i obszerne kalendarium jej życia.

Prace artystki są m.in. w Parku Granta w Chicago, Parku Olimpijskim w Seulu, Muzeum w Hiroszimie w Japonii, Storm King Art Center pod Nowym Jorkiem, Ogrodzie Rzeźby Muzeum Izrael w Jerozolimie czy na poznańskiej Cytadeli. Jedna z prac Abakanowicz znajdzie się na stałej wystawie w muzeum Guggenheima w Abu Zabi, które ma zostać otwarte w 2025 r.

W ostatnich 20 latach w polskich domach aukcyjnych wylicytowano 250 prac Abakanowicz. Była pierwszą artystką, której praca przekroczyła 10 mln złotych. W październiku 2021 r. „Tłum III” (1989) liczący 50 figur został sprzedany za 13,2 mln złotych (z uwzględnieniem opłaty aukcyjnej). Do niej należy też absolutny rekord sprzedaży. Składające się z 83 postaci dziecięcych „Bambini” (1998–1999) osiągnęły w 2021 r. cenę ponad 13,5 mln złotych.