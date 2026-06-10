Jakub Sewerynik: Spór o małżeństwo

„Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz 5,29), czyli o sporze o małżeństwo

Tomasz z Akwinu uważał, że definicja ma wyrażać istotę rzeczy, a nie jedynie sposób, w jaki ludzie używają słów. Zmarły w zeszłym roku amerykański filozof John Searle twierdził natomiast, że język jest podstawową instytucją społeczną, a definicje współtworzą rzeczywistość. Zmiana definicji może więc mieć dalekosiężne skutki. Świetną egzemplifikacją tego spostrzeżenia jest obecny spór o prawną definicję małżeństwa. Jedni twierdzą, że związek osób tej samej płci nigdy nie będzie małżeństwem, a inni, że brak możliwości zawarcia związku przez takie pary stanowi nieuprawnioną dyskryminację. Zwolennicy przeciwstawnych stron okopują się na barykadach i przygotowują amunicję. Skoro można siłowo utrwalić swoje słuszne przekonania, to nie ma sensu szukać porozumienia i kompromisu. Pod pozorem sporu o imponderabilia społeczeństwo ulega coraz większej polaryzacji. Coraz trudniej o dialog i wspólnotę. Czy rzeczywiście nie ma pola do kompromisu?