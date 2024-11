Paweł Rochowicz: Mec. Simiński - ostatni Mohikanin prawdziwej adwokatury

– Gdy został wybrany do Naczelnej Rady Adwokackiej, od razu powierzono mu funkcję skarbnika. Nie każdy nowy członek tego gremium cieszy się takim zaufaniem, by od razu zostać strażnikiem finansów samorządowych – zaznacza adw. Joanna Kaczorowska. Także w późniejszych latach, już na emeryturze, Siemiński wykorzystywał swoje samorządowe doświadczenie jako koordynator referatu skarg przy NRA. Dogłębnie znał wewnętrzne przepisy samorządu adwokackiego, w tym uchwały i zarządzenia organów adwokatury, a także praktykę ich wykonywania.

– Zdarzało się, że klient adwokata, niezadowolony z wyroku, pisał skargi do naszego samorządu. Andrzej dzięki swojej niezwykłej osobowości i doświadczeniu umiał tak sformułować odpowiedź, by załagodzić emocje. Wielu adwokatów nawet nie jest świadomych, ile zawdzięcza tym jego działaniom – mówi adw. Rafał Dębowski, członek NRA. – Odeszła wielka postać adwokatury – podkreśla.

Koledzy i koleżanki z palestry wspominają Siemińskiego także jako osobę bardzo zaangażowaną w integrację środowiska.

– Przez wiele lat był z ramienia NRA opiekunem naszej ORA i nie była to czysto formalna funkcja. Zawsze przyjeżdżał i uczestniczył w zgromadzeniach naszej izby – opowiada adw. Mirosława Pietkiewicz, była dziekan ORA w Olsztynie. – Zawsze można było na niego liczyć, merytorycznie i towarzysko. Zarówno jako na znawcę wewnętrznych procedur samorządu, jak i… partnera do tańca już po obradach – żartuje Mirosława Pietkiewicz.

Siemiński nie bał się zabierać głosu także w sprawach kontrowersyjnych. W ostatnich latach, gdy także w środowisku prawniczym zapanowała moda na używanie feminatywów dla stanowisk pełnionych przez panie, bronił tradycyjnego języka. Przy okazji wyborów, w których na stanowisko „dziekanki” startowała kobieta, zauważył we wpisie na Facebooku, że „Dziekanka” to nazwa domu studenckiego w Warszawie, a nie poważnego tytułu dla szefowej rady adwokackiej. Nie wszystkim się to spodobało, ale Siemiński ze swoim autorytetem mógł sobie na to pozwolić.

– Odszedł człowiek dobry, oddany adwokaturze. Ostatni Mohikanin – tak o zmarłym mówi Bartosz Grohman, wiceprezes NRA.