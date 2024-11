Już 28 listopada o godzinie 19:15 na kanale Citi Handlowy na YouTube odbędzie się wirtualne seminarium „Inwestowanie w nieruchomości za granicą (na przykładzie Włoch)” przeznaczone dla osób zainteresowanych procesem zakupu nieruchomości za granicą.

Podczas webinarium eksperci (Małgorzata Skawińska: dr nauk prawnych, adwokatka; Jacek Romanow: radca prawny oraz Barbara Newen-Tarczyk: dyrektor Departamentu Zarządzania Produktami Hipotecznymi Citi Handlowy) pokażą gdzie Polacy kupują nieruchomości i które rynki mogą okazać się optymalne oraz przedstawią proces zakupu nieruchomości na przykładzie Włoch. Wskażą także czego nie robić inwestując za granicą.

Uczestnicy spotkania dowiedzą się również co trzeba wiedzieć przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości i jakich błędów uniknąć by nie kupić „kota w worku” oraz co jest ważne przy pozyskiwaniu finansowania na zakup domu/mieszkania.

W czasie webinarium poruszone zostaną ważne kwestie dotyczące posiadania nieruchomości za granicą,

Transmisja wydarzenia odbędzie się na kanale Citi Handlowy na YouTube. Podczas webiarnium będzie możliwość zadawania pytań, a sam udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Zapisy będą dostępne do środy 27 listopada 2024 r. na stronie banku Citi Handlowy https://www.citibank.pl/wirtualne-seminarium-lp/

