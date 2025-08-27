Do plonów odniósł się niedawno nowy minister rolnictwa. – Plony pszenicy były dobre, ale ok. 35 proc. ziarna będzie paszowe, ze względu na słabą jakość – mówił Stefan Krajewski, nowo powołany na to stanowisko po rekonstrukcji rządu. Podaż wyniesie ok. 8,5 mln ton, a branża młynarska potrzebuje 3,8 do 5 mln ton, więc pszenicy z pewnością zdaniem ministra wystarczy. Odniósł się także do niskich cen; Polska nie jest tu wyjątkiem, niskie ceny zboża są na rynkach Europy i świata. – Cena zbóż niższa niż oczekiwana przez rolników dotyczy też Europy i światowego rynku, zwłaszcza cen paszowych. Pomoc wojenną po 2022 r. można było stosować za zgodą Komisji Europejskiej, ale to zostało zakończone – mówił minister, komentując stan tegorocznych zbiorów.

Nastroje są nienajlepsze, zwłaszcza w małych gospodarstwach

Niskie ceny zbóż zazwyczaj prowadzą do nienajlepszych nastrojów w rolnictwie, zwłaszcza że od pamiętnych rekordów cen pszenicy po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 r. spadły o połowę tylko ceny zbóż, ale już koszty produkcji skurczyły się dość nieznacznie. - Nastroje nie są ciekawe, zwłaszcza w tych małych gospodarstwach i na słabych ziemiach, tam, gdzie te plony nie były wysokie, bo to właśnie nadwyżką plonów można zrekompensować niskie ceny - mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Wiesław Gryn, prezes Zamojskiego Towarzystwa Rolniczego. Wskazuje, że ceny są niskie, a koszty produkcji spadły niewiele, może 10 proc. Paliwo było po 7 zł, dziś jest po 6 zł, nawozy zostały na starym poziomie. Pociesza się, że stosunkowo wysokie plony częściowo rekompensują koszty, ale tych nie można ciąć w nieskończoność. - Znowu zastanawiamy się, na czym jeszcze można zaoszczędzić, np. na efektywności nawożenia. Pomaga w tym rolnictwo precyzyjne, dzięki któremu nie trzeba nawozić całego pola, tylko tam, gdzie jest taka potrzeba. Mogą na tym skorzystać konsumenci, na pewno nie będą mieli przenawożonych produktów, w tym wypadku ekonomia sama zadbała o ochronę środowiska - ironizuje Gryn. Podobnie spadają ceny kukurydzy, dziś można podpisać umowy po 700 zł za tonę, ale ceny będą jeszcze spadały, bo plony widać, że będą dobre - ocenia Gryn.

Czy niskie ceny zbóż przyniosą tańszy chleb?

Niskie ceny zbóż rozbudzają nadzieję, że mogą spaść także ceny żywności. Niestety, te mają dużo dłuższą listę składników. - Zboża to tylko jeden z istotnych komponentów kosztowych, obok energii czy pracy. I tutaj faktycznie taniejące zboża czy energia tworzą przestrzeń do spadku cen wyrobów finalnych. Ale w drugą stronę działa z kolei presja ze strony kosztów pracy, a produkcja pieczywa to jeden z bardziej pracochłonnych sektorów w przemyśle spożywczym - rozwiewa nadzieje Grzegorz Rykaczewski, ekonomista Pekao. Wreszcie - producenci wyrobu finalnego będą faktycznie korzystali z obecnego spadku cen zbóż dopiero za kilka miesięcy. Dlatego efekty tych tanich zbóż mogą być rozłożone w czasie i raczej wpłynąć na wyhamowanie dynamiki wzrostu cen detalicznych - czyli w uproszczeniu - żywność przestanie tak drożeć, a nie potanieje.

Jakub Olipra, ekonomista Crédit Agricole, prognozuje, że ceny w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe” będą się kształtować do końca tego roku na poziomie ok. 4 proc. w relacji rocznej, w przyszłym roku będzie nieco spokojniej, na poziomie 3,4 proc. Ale w pozostałych kategoriach żywności Olipra spodziewa się lekkiego wzrostu cen w nadchodzących miesiącach. - Jeśli chodzi o żywność ogółem, to w kolejnych miesiącach dynamika cen nieznacznie przyspieszy i będzie kształtowała się lekko powyżej 5 proc. Od początku 2026 r. prognozujemy, że tempo wzrostu cen będzie kształtowało się w łagodnym trendzie spadkowym. W konsekwencji średnioroczna dynamika cen w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” obniży się w 2026 r. do 4,3 proc. wobec 5,4 proc. w 2025 r. i 3,4 proc. w 2024 r. - mówi Jakub Olipra.

Bartosz Urbaniak także nie spodziewa się obniżek cen, zwłaszcza chleba, możliwe, choć wcale niepewne, są obniżki cen pasz i mięsa. - Prawdopodobnie w branży paszowej będzie łatwiej, ponieważ pszenicy gorszej jakości będzie więcej, ale czy tańsze pasze przełożą się na niższe ceny mięsa - nie sądzę, choć byłoby to możliwe. Cały czas rośnie w Polsce jednak stado produkcyjne drobiu i tuczników, więc te ceny po prostu nie powinny wzrastać. Zwierzęta zostaną wyeksportowane, jednak z uwagi na silny złoty zyski eksporterów nie są wysokie - mówi Urbaniak.