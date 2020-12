„Krzywdząca i niesprawiedliwa decyzja”. Warszawa bez funduszy z UE?

Obecnie w Polsce trwają intensywne próby ustalenia, do kogo i na jakich zasadach mają trafiać dotacje z nowego unijnego budżetu na lata 2021–2027 , a ostatnia propozycja dotycząca podziału pieniędzy dla mazowieckich samorządów wzbudziła ogromne kontrowersje.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński proponuje bowiem, by region warszawski stołeczny został wyłączony ze wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM), a był finansowany z poziomu krajowego. Zmiana dotknęłaby Warszawę i otaczających ją dziewięć powiatów z prawie 70 gminami.

Grodzisk Mazowiecki ma już zaplanowaną całą listę inwestycji, jakie chciałby zrealizować przy wsparciu z mazowieckiego RPO. To np. budowa zbiornika retencyjnego, uzbrojenie strefy przemysłowej, rewitalizacja zabytkowych parków, budowa nowoczesnej szkoły itp. – Teraz to wszystko wisi na włosku – komentuje Grzegorz Benedykciński, burmistrz Grodziska Mazowieckiego. – Wstrzymanie dofinansowania z RPO spowoduje zatrzymanie rozwoju naszej gminy i podobnie innych gmin podwarszawskich, a planowana decyzja rządu jest zupełnie niezrozumiała – podkreśla.

Resort finansów i funduszy w wypowiedzi dla „Życia Regionów” wyjaśnia, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. A co najważniejsze: obawy samorządowców o utratę dostępu do unijnych środków rozwojowych są nieuzasadnione. – Niezależnie, czy pieniądze dla Warszawy i dziewięciu powiatów byłyby inwestowane z programów krajowych czy z programu regionalnego, pula dla nich jest taka sama – około 140 mln euro. I jest to pula gwarantowana. Nikt jej nie odbierze – zaznacza resort.