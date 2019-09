Polska zmienia się dzięki samorządowcom

Nasz ranking to jedno z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych zestawień oceniających prowadzoną przez lokalne władze politykę rozwoju. Jest tak skonstruowany, by premiować stałe postępy w różnych dziedzinach. Stąd zwycięzcami zostają nie tyle najbogatsze samorządy, które mogą pozwolić sobie na duże wydatki, ile realizujące przemyślaną strategię rozwoju. Takie, które stawiają przed sobą określone cele, mają pomysł, jak je osiągnąć, i są konsekwentne w swoich działaniach, co widać po namacalnych dla mieszkańców efektach.