Warszawa: droższe parkowanie i śmieci. Inwestycje później

Zapowiedział też przesunięcie kilkudziesięciu inwestycji, głównie dzielnicowych na późniejsze lata, po roku 2023. Wśród tych dużych, z planów miasta wypada m.in. budowa śródmiejskiej obwodnicy, tramwaju na Gocław i linii z Wilanowa do Dworca Zachodniego . W pierwszej kolejności powstanie linia tramwajowa łącząca Wilanów z Mokotowem.

Prezydent Warszawy na konferencji prasowej mówił dziś o sytuacji budżetowej stolicy i planach zmian w budżecie. Już wiadomo, że w tym roku wpływy miasta spadną o 1,5 mld zł w porównaniu do założeń, a do 2023r. – aż o 2,7 mld zł. – To poważny ubytek w dochodach miasta, zwłaszcza, że w tym roku planowaliśmy wydać na inwestycje aż 3,5 mld zł – mówił Rafał Trzaskowski.