Wójt Szudziałowa: Na terenie naszej gminy nikt nie koczuje

Nie wiem. To straż graniczna ma taką wiedzę. Na terenie naszej gminy nikt nie koczuje.

Nie wiem. Nie docierały do mnie takie informacje.

Czy z pana wiedzy wynika, że imigranci często przekraczali zieloną granicę na terenie gminy? Czy to pierwszy raz?

Z tego co mi wiadomo, były grupy zorganizowane, które od dawna przy pomocy sąsiadów przepychały na naszą stronę migrantów.

Wiem, że wojsko zakładało druty na granicy. Najpierw był jeden rząd, ale to nic nie pomagało, a teraz są dwa rzędy.

A propos zabezpieczeń na granicy. W poniedziałek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił, że na całej granicy z Białorusią ma powstać nowy płot o wysokości 2,5 metra. To dobry pomysł?

Ale to nie należy do naszych kompetencji…

Jak gmina radziła sobie w pandemii? Bardzo jej dochody spadły, czy z racji tego, że to teren rolniczy – nie było większych ubytków w dochodach?

Spadły nam dochody. Wpływy z PIT są niewielkie, bo my głównie korzystamy z podatków od nieruchomości, podatku leśnego czy rolnego.

Dostaliśmy w sumie 1,45 mln zł. A mamy 15-milionowy budżet. Nie jesteśmy malutką gminą. Mamy 304 kilometry kwadratowe powierzchni, to druga co do wielkości powierzchni gmina w powiecie sokólskim.