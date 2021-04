Warszawa chce przyspieszyć szczepienia. Do 80 tys. tygodniowo

Największy punkt szczepień masowych powstanie na stadionie warszawskiej Legii. – W zeszłym tygodniu mogliśmy na własne oczy zobaczyć, jak działa rządowy program szczepień. Po tym jak miliony Polaków ucieszyło się, że program przyspieszył, okazało się, że to błąd systemu. Zależy nam, aby przyspieszyć szczepienia i pomóc mieszkańcom – tłumaczy Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Będą one działały na terenie: Białołęki, Targówka, Woli, Żoliborza, Ursynowa, Mokotowa, Wilanowa, Wawra, Śródmieścia i Pragi-Północ oraz na trzech stacjach metra.

– Musimy przygotować te miejsca, wyposażyć je w niezbędny sprzęt, ale przede wszystkim potrzebny jest nam personel medyczny do pracy. Mamy na to bardzo mało czasu, ponieważ zgodnie z zapowiedziami rządu już 12 kwietnia będzie można się zapisać na szczepienie do nowo utworzonych punktów – opowiada Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.