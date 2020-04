Kraków: pierwsze dziecko wyleczone z Covid-19

Dziewczynka trafiła do krakowskiego szpitala 23 marca. Zdiagnozowano u niej Covid-19 – chorobę wywołaną koronawirusem. – To pierwszy hospitalizowany pacjent w Krakowie, który po prawie dwutygodniowym pobycie w szpitalu wraca do domu. Dodatkowe badania pobranych próbek nie wykazały już obecności groźnego wirusa w organizmie. Dziecko jest zdrowe – poinformowała Anna Górska, rzeczniczka prasowa szpitala.