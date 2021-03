Ostrów Wielkopolski w nowatorski sposób walczy z Covid-19

Zdradza, że producent folii gwarantuje jej działanie przez całą dobę i to nawet przez 5 lat. Koszt zakupu folii i usługi jej przyklejenia to blisko 400 tys. zł.

prof. Włodzimierz Gut, wirusolog, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny

Transmisja koronawirusa odbywa się głównie z człowieka na człowieka. Zakażenia przez przedmioty są rzadkie. Ale takie działania, jak te w Ostrowie Wielkopolskim, to nie są wyrzucone pieniądze. To zwiększenie poziomu bezpieczeństwa – tylko w tej strefie, która jest mniej istotna. Dezynfekcje należy przeprowadzać co jakiś czas. Każda akcja jest dobra, jeżeli zwiększa bezpieczeństwo. Ale czy są koniecznie? To sprawa wyboru przez samorząd przeznaczonych środków i ich przeznaczenia. A mieszkańcy muszą pamiętać o zasadzie DDM, czyli dezynfekcji, dystansie i maseczkach. Stosowanie się do tej zasady i przestrzeganie tych trzech zaleceń może pomóc nam ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2.