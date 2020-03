Pandemia zmieniła nieco zasady naboru przedszkolaków

Rekrutacja do samorządowych przedszkoli odbywa się tylko w internecie. Potrzebne dokumenty rodzice mogą w wielu miejscach dostarczyć w późniejszym terminie.

Choć żłobki, przedszkola czy szkoły od tygodnia zamknięte są z powodu pandemii, to rodzice nie mogą zapomnieć o zapisie dzieci do placówek na przyszły rok szkolny. Poniżej dalsza część artykułu

Wyślij zdjęcia dokumentów Rekrutacja w wielu miastach właśnie trwa. W Krakowie do 31 marca trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

– Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia podpisanego wniosku do placówki pierwszego wyboru. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Krakowa, związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2, podpisane wnioski można przesyłać do przedszkoli i szkół podstawowych także w formie skanu lub zdjęcia dokumentu – mówi Kamil Popiela z krakowskiego ratusza.

Przypomina, że konieczne będzie złożenie lub przesłanie oryginałów dokumentów także w formie papierowej, ale – w terminie późniejszym, dogodnym dla rodzica. – Niezłożenie wniosków w formie papierowej może skutkować brakiem możliwości skutecznego odwołania od wyników rekrutacji w procedurze odwoławczej przed sądem administracyjnym – tłumaczy urzędnik.

W Poznaniu zgodnie z harmonogramem rekrutacji wnioski o przyjęcie do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych można składać do 24 marca.

Jednak z uwagi na aktualną sytuację, spowodowaną kolejnymi przypadkami zachorowań wywołanych koronawirusem, wprowadzono środki ostrożności w związku z rekrutacją.

Dlatego zarówno same wnioski, jak i pozostałe oświadczenia, będące potwierdzeniem spełniania kryteriów można wysłać pocztą (za potwierdzeniem odbioru) lub przesłać do placówki pierwszego wyboru skan podpisanego wniosku wraz z załącznikami.

– Wysłanie skanu nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku, w związku z powyższym będzie konieczność dostarczenia oryginału dokumentów do przedszkola. Można to jednak zrobić w terminie późniejszym – informuje poznański ratusz.

Rekrutacja do przedszkoli we Wrocławiu rozpoczęła się 20 marca, a wcześniej 12 marca – do szkół. – W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy dodatkowe rozwiązania w rekrutacji do przedszkoli, które maja na celu ułatwienie rodzicom postępowania i zapobieżeniu dodatkowemu przemieszczaniu się po mieście – tłumaczy wrocławski ratusz.

Zgodnie z harmonogramem wnioski należy wypełnić w systemie elektronicznym w dniach 20-25 marca. Później należy wydrukować, podpisać, dołączyć niezbędne załączniki i wysłać za pomocą systemu rekrutacji.

– Nie składamy wniosków osobiście w placówce pierwszego wyboru, jak było do tej pory – zastrzega Urząd Miasta we Wrocławiu.

Urzędnicy dodają, że zaświadczenie o zatrudnieniu rodziców z ich pracy będzie można donieść później. Na początku honorowane będą oświadczenia o zatrudnieniu, a także dokumenty w formie mejli lub skanów zaświadczeń z zakładów pracy.

W przypadku zaświadczenia z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego przedszkola honorować będą także skan zaświadczenia lub oświadczenie o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – dokumenty te trzeba będzie dostarczyć w późniejszym terminie.

Tym razem nie ma konieczności przynoszenia zaświadczeń o zameldowaniu we Wrocławiu. – Komisje rekrutacyjne w czasie analizy dokumentów będą mogły prosić o okazywanie dodatków dokumentów, gdy informacja w oświadczeniu nie będzie zgodna z informacjami zawartymi w naszych bazach danych – zastrzega wrocławski ratusz.

Pierwszy etap rekrutacji już za nimi W stolicy rodzice mogą zapisywać dzieci do placówek do 20 marca. Tego dnia upływa etap składania zgłoszeń. – Są pewne zmiany dotyczące samego składania wniosków. Rodzice mogą to zrobić na dwa sposoby – mówi Karolina Gałecka, rzecznik stołecznego ratusza. I tak: można wysłać skan wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki, albo dostarczyć dokumenty w wersji papierowej do wybranego przedszkola.

CZYTAJ TAKŻE: Oto interaktywna mapa koronawirusa w Polsce

– W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego, 1,5-metrowego dystansu między obecnymi w budynku – mówi Karolina Gałecka. Konsultacje dla rodziców w sprawie naboru udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

– Jeśli rodzice mają problem z uzyskaniem z zakładu pracy zaświadczenia potrzebnego do złożenia wniosku, przedszkola i szkoły będą przyjmować ich oświadczenia o późniejszym dostarczeniu zaświadczenia z zakładu pracy – podkreśla rzeczniczka stołecznego ratusza.

W Gdyni „kontaktowa” część rekrutacji, czyli składanie dokumentów, zakończyła się 16 marca. – Ponieważ od 12.03 przedszkola były zamknięte, uprościliśmy zasady i rodzice mogli przesyłać skany (dostarczą oryginały w terminie późniejszym). Pozostałe etapy, jak ogłoszenie listy zakwalifikowanych, czy potwierdzenie woli korzystania z przedszkola, odbywają się już zdalnie – mówi Agata Grzegorczyk, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gdyni.

A gdzie indziej jeszcze przed Nie we wszystkich miastach rekrutacja już się rozpoczęła. Lublin jest dopiero przed nią. Tam nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbędzie się w dniach 1-10 kwietnia. – Na obecną chwilę nie planujemy przesunięcia terminu rekrutacji. Chyba, że zostanie on zmieniony rozporządzeniem ministra – mówi Monika Głazik, z lubelskiego ratusza.

W Lublinie zasady rekrutacji pozostają takie same. – Jedyną wątpliwość budzi kwestia dostarczenia podpisanego przez rodzica wniosku do przedszkola, co jest wciąż przedmiotem analizy. Zostanie to zorganizowane w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko związane z kontaktem rodzica z przedszkolem – zapowiada urzędniczka.

Zapewnia, że kwestia dostarczenia dokumentów zostanie w najbliższym czasie uregulowana tak, aby rodzic miał możliwość w sposób jak najbardziej bezpieczny wywiązać się z obowiązku dostarczenia wniosku do placówki.

Z kolei w Łodzi nabór do przedszkoli w formie elektronicznej zaczynie się 1 kwietnia. W tym samym czasie rozpocznie się też rekrutacja do klas 1 szkół podstawowych.

– Jeśli decyzją władz centralnych zostaną wprowadzone nowe rozporządzenia uniemożliwiające rekrutację we wskazanych terminach – niezwłocznie poinformujemy rodziców o nowych terminach. Na pewno dla żadnego malucha nie zabraknie miejsca w przedszkolu, ani w rejonowej szkole podstawowej – zapewnia Jolanta Baranowska z łódzkiego ratusza.

Wcześniej, bo do 17 marca, rodzice dzieci, które już chodzą do przedszkoli, powinni złożyć w swoich placówkach wypełnione oświadczenia o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

– Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, nie muszą przynosić tych oświadczeń. Skontaktuje się z nimi telefonicznie pracownik placówki, aby potwierdzić wolę kontynuacji – mówi Jolanta Baranowska z łódzkiego ratusza. Wypełnione oświadczenie rodzice będą mogli donieść do przedszkola później. – Na razie wystarczy potwierdzenie telefoniczne, aby dziecko zachowało od września miejsce w przedszkolu – tłumaczy urzędniczka.