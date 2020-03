Kiedy wirus sparaliżuje miasta

Radykalne cięcia?

Ale to nie koniec strat. Praktycznie żadnych dochodów nie przynosi dziś komunikacja miejska, i oczywiście zamknięte baseny czy centra wystawowe. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, szacuje straty miasta na co najmniej 500 mln zł, czyli prawie 10 proc. całego budżetu. Gdyby takie ubytki dotyczyły wszystkich samorządów, oznaczałoby to, że w grę wchodzi kwota ponad 24 mld zł. O tyle trzeba by ściąć wydatki, tyle że to raczej niewykonalne. – Tak radykalne kroki w moich oczach są niemożliwe, gdyż zagrażałyby społecznym oraz sanitarnym potrzebom miasta – uważa prezydent Tarnowa.