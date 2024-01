Rusza Rajd Dakar. Na trasę wraca Krzysztof Hołowczyc

Na kierowców czeka 4,7 tys. km odcinków specjalnych - łącznie z dojazdami pokonają przez dwa tygodnie blisko 8 tys. km.

Kiedy Krzysztof Hołowczyc startował ostatnio w Dakarze

Z polskiego punktu widzenia wydarzeniem jest powrót do rywalizacji Krzysztofa Hołowczyca. Po raz ostatni startował on w Dakarze w 2015 roku i w klasyfikacji samochodów zajął trzecie miejsce. To było jednak jeszcze w czasach, gdy imprezę gościła Ameryka Południowa.

- To niesamowite jak bardzo ten rajd się zmienił, jak stał się jeszcze bardziej profesjonalny w porównaniu do tego, który pamiętam z moich startów — mówi polski weteran, który przejechał dziesięć Dakarów, ale nie stracił apetytu na wygrywanie. - Marzenie jest tylko jedno: stanąć na podium, najlepiej na tym środkowym miejscu. Mam świadomość, że nasz samochód nie jest najszybszy, ale bardzo solidny, a w tym rajdzie liczy się przede wszystkim spokojna, równa jazda bez przygód — dodaje.