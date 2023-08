Polscy kierowcy walczą o przyszłość w Akademii Ferrari

Jan Przyrowski to fabryczny kierowca włoskiego zespołu Tony Kart, w którym dość często rywalizowali późniejsi członkowie Akademii Ferrari. Natomiast Maciej Gładysz jeździ dla Flynn Motorsports, który reprezentowało dwóch obecnych kierowców Formuły 1 Zhou Guanyu i Oscar Piastri. Obaj kierowcy bardzo dobrze sobie radzą w mistrzostwach Europy, a także w Champions of the Future Euro Series.

Bycie członkiem Akademii Ferrari nie gwarantuje awansu do Formuły 1, jednak zwiększa to szanse młodego kierowcy na spełnienie swojego marzenia. W przypadku polskich kierowców byłoby to sporym ułatwieniem.

Obecnie mamy dwóch młodych utalentowanych kierowców, którzy ścigają się w bolidach jednomiejscowych, są to Kacper Sztuka i Tymek Kucharczyk. Jednak na przeszkodzie w ich dalszym rozwoju stoją pieniądze.

Tymek Kucharczyk jest wspierany przez kilku sponsorów, ale to i tak nie wystarcza na pokrycie kosztów całego sezonu w brytyjskiej Formule 3 znanej pod nazwą GB3 Championship. Polski kierowca niedawno rozpoczął zbiórkę pieniędzy na dokończenie sezonu. Obecnie zebrano ponad 80 tysięcy złotych.

Kacper Sztuka na początku roku nie był pewny startu w żadnej serii, jednak z pomocą przyszedł mu Orlen, dzięki czemu mógł wystartować we włoskiej Formule 4. Kacper zajmuje obecnie trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Będąc członkiem akademii jednego z zespołów Formuły 1, zawodnik nie musi się aż tak martwić budżetem, bo zespół ten opłaca część jego startów.