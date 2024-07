Jan Skoumal: Zawieszenie Babiarza za słowa o komunizmie? Zła decyzja TVP

„To właściwie manifest komunistyczny” — takimi słowami Przemysław Babiarz określił utwór Johna Lennona „Imagine”, który rozbrzmiał w trakcie ceremonii inauguracyjnej Igrzysk Olimpijskich 2024 w Paryżu. Komentarz ten wzbudził wiele emocji — zarówno negatywnych, kierowanych przez osoby oburzone przyrównywaniem pacyfistycznego przekazu piosenki do komunizmu, jak i entuzjastycznie gratulujących komentatorowi odwagi w wyrażaniu poglądów. Ostatecznie jednak stał się przyczyną zawieszenia pana Babiarza w obowiązkach.

Reklama

No dobrze, żartowałem. Powyższy cytat faktycznie dotyczy piosenki „Imagine” Lennona, ale jego autorem nie jest pan Babiarz. Jest nim nie kto inny, a sam John Lennon.

Czytaj więcej Paryż 2024 TVP zawiesza Przemysława Babiarza. Nie skomentuje igrzysk w Paryżu Telewizja Polska poinformowała o zawieszeniu w obowiązkach służbowych Przemysława Babiarza. To konsekwencja wypowiedzi dziennikarza podczas piątkowej ceremonii rozpoczęcia igrzysk w Paryżu.

Czy TVP zawiesiłaby Johna Lennona?

Smutną prawdą jest także to, że Przemysław Babiarz nie będzie mógł komentować paryskich zmagań olimpijczyków. „Imagine, czyli świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety” — tak brzmiały jego rzeczywiste słowa, które zrobiły zawrotną karierę w Internecie w ciągu ostatniej doby i zaowocowały decyzją TVP o zawieszeniu komentatora w obowiązkach.