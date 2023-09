Czytaj więcej Wybory Sondaże: Średnie poparcie dla PiS powyżej 35 proc. Jak wypadają inni? 35,4 proc. poparcia - tyle wynosi średnie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości z sześciu sondaży opublikowanych pod koniec sierpnia i na początku września. W żadnym z tych sondaży PiS nie uzyskuje poparcia poniżej 33 proc., a w najkorzystniejszym dla partii rządzącej uzyskuje 38 proc. poparcia.

Ale Kosiniak-Kamysz i Hołownia zasygnalizowali jednocześnie, że w odróżnieniu od radykalnych wolnorynkowców dostrzegają, iż rzeczywistość jest bardziej złożona niż ta kreślona w wizji świata, w którym państwo sprowadzane jest do roli nocnego stróża. „Szamanami” nazwał Hołownia tych, którzy oferują „proste rozwiązania” czyli zwinięcie państwa, danie każdemu wolnej ręki i patrzeniu, jak sobie poradzi. Jak mówił Hołownia – co do zasady – Trzecia Droga chce dawać obywatelom wędkę, ale „gdy ktoś potrzebuje ryby, by mieć siły, aby wędkę utrzymać”, to Trzecia Droga mu tej ryby z ręki nie wyrwie. Hołownia i Kosiniak-Kamysz zasygnalizowali też, że są formacją prounijną (była mowa o znaczeniu środków z KPO w napędzeniu inwestycji w Polsce, które – jak zauważył Kosiniak-Kamysz – są w Polsce na dramatycznie niskim poziomie). No i wiele uwagi poświęcili modernizacji energetycznej i przejściu na Zieloną Energię, co też odróżnia ich od Konfederacji, która postuluje raczej wyeksploatowanie do końca paliw kopalnych, zwłaszcza jeżeli są to tanie paliwa kopalne.

Do kogo Trzecia Droga odwraca się plecami?

Niewątpliwie Hołownia i Kosiniak-Kamysz odwrócili się plecami do tych wyborców, którzy cenią sobie redystrybucyjne walory państwa. Były słowa o ludziach ciężkiej pracy, którzy powinni być bardziej szanowani niż „ludzie leżący na kanapę”, było uznanie dla pracujących w pocie czoła po kilkanaście godzin dziennie (i oni – jak podkreślali liderzy Polski 2050 – powinni być nagradzani), była zapowiedź przywrócenia handlu w niedzielę (choć nie w 100 procentach – handlowe miałyby być dwie niedziele w miesiącu), było nawet określenie świadczenia 500plus (za chwilę – 800plus) mianem „dzieciomatu” i alternatywna, prodemograficzna w zamyśle propozycja rozliczania się przez rodziców razem z dziećmi w taki sposób, że rodziny mające troje lub więcej dzieci nie płaciłyby podatku dochodowego. Trzecia Droga powtórzyła też postulat dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców oraz powrotu do odliczania przez przedsiębiorców składki zdrowotnej od podatku. W ogłoszonym w 2005 roku podziale na Polskę liberalną i socjalną Trzecia Droga stanęła w sobotę obiema nogami po stronie Polski liberalnej i to na tyle daleko, że Polskę socjalną ledwo stamtąd widać.

- Uwierzmy wreszcie w zwycięstwo. Ludzie kochani! – apelował kończąc wystąpienie Hołownia. Ale Trzecia Droga, prezentując tak skrojony program gospodarczy, nie walczy o zwycięstwo. Walczy o podebranie kilku procent głosów wolnościowych wyborców Konfederacji i KO, tak aby – wraz z tradycyjnym elektoratem PSL oraz tymi, którzy wybierają Polskę 2050 skuszeni nimbem nowości tego ugrupowania zebrać kilkanaście procent poparcia i nie drżeć o to czy – jako koalicji – uda się jej przeskoczyć 8-procentowy próg.

Trzeciej Drodze nadal zagraża to, że nie jest Platformą Obywatelską

Czy plan ten się powiedzie? - Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto – mówił w czasie konwencji Władysław Kosiniak-Kamysz, cytując Władysława Bartoszewskiego. Może się okazać, że w wyborczej licytacji na populizm ze strony dwóch głównych partii i w zderzeniu z wolnościowym populizmem Konfederacji przedstawiony w sobotę program gospodarczy Trzeciej Drogi będzie właśnie tą uczciwą propozycją, która nie do końca się opłaca. Podstawowym problemem Trzeciej Drogi nadal pozostanie Koalicja Obywatelska, która mierzy w podobnego wyborcę, ale jest ugrupowaniem znacznie szerszym, a przede wszystkim – ma większe poparcie i jako jedyne daje jakieś nadzieje na przegonienie PiS. Wyborca liberalny może więc słuchając Hołowni i Kosiniaka-Kamysza pomyśleć „dobrze mówią”, ale na koniec i tak postawić na Donalda Tuska. I z tym problemem Trzecia Droga będzie się mierzyć aż do 15 października.