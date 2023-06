Marek Migalski: Kanibalizm w opozycji daje szanse PiS

Zeszłotygodniowe wzrosty notowań Koalicji Obywatelskiej, odnotowane już po marszu 4 czerwca, dokonały się przede wszystkim za sprawą opozycyjnego kanibalizmu. Popularność bowiem PiS i Konfederacji nie zmalała (w przypadku tego drugiego podmiotu nawet wzrosła), natomiast spadków doświadczyła Trzecia Droga. Bez zmiany tego trendu opozycja nie ma szans na przejęcie władzy po wyborach.

Manifestacja z 4 czerwca była wymierzona we władzę, ale także – jak się szybko okazało – w innych partnerów anty-PIS-u. Bohaterem całego wydarzenia był Donald Tusk (we współpracy z Rafałem Trzaskowskim), natomiast liderzy Lewicy, PSL i PL 2050, zostali całkowicie zmarginalizowani. Włodzimierz Czarzasty co prawda mógł przemówić, ale uczynił to w towarzystwie 60 innych polityków i działaczy. Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz natomiast nawet nie zdołali się załapać na odjeżdżający czerwony autobus. Dość symboliczny to obraz tego, co stało się tego dnia.

Scenariusze na wybory

Sondaże wykonane już po marszu wskazały na wzrost notowań KO/PO. I tylko tego ugrupowania. Partia Tuska goni formację Kaczyńskiego, ale jeśli jej nie przegoni, a dodatkowo zepchnie pod próg inne ugrupowania anty-PIS-u, kampania wyborcza skończy się odnowieniem mandatu przez Zjednoczoną Prawicę, przy poparciu (tylko sejmowym?) Konfederacji.

Choć zabrzmi to paradoksalnie, od 2019 roku prawie nic się nie zmieniło w zmaganiach między obozem władzy (oraz podobną do niego Konfederacją) oraz obozem opozycji. Cztery lata temu ten pierwszy zdobył prawie dokładnie 50 proc., podobnie jak ten drugi. Jeśli porównamy to z obecną sytuacją zauważymy, że… jest niemal taka sama. Niemal, bo notowania PiS są nieco niższe niż w 2019 roku, za to poparcie dla Konfederacji prawie dwukrotnie wyższe. Niemal, bo KO/PO jest dziś lepiej oceniana przez wyborców niż cztery lata temu, za to Lewica gorzej (no i do gry wszedł Szymon Hołownia). Jednak obraz wydaje się zadziwiająco podobny.