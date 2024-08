Sprawa prok. Ewy Wrzosek. Kontrowersyjne umorzenie i awans do "krajówki"

A dodatkowo, jest wzbogacone o ustalenia Wirtualnej Polski, która ujawniła, że podczas składania przez prok. Wrzosek wniosków do sądów mających zablokować działania PiS ws. mediów publicznych, doszło do nieprawidłowości. Wrzosek, choć nie przydzielono jej sprawy, w krótkim czasie miała napisać i wysłać do sądów ok. 40 prokuratorskich wniosków (o zabezpieczenie roszczeń, co miało pomóc obecnej władzy w przejęciu mediów). WP ustaliła, że wnioski mogły powstać poza prokuraturą, w kancelarii prawnej. Dziennikarze WP wykryli liczne podobieństwa formatu wniosków do pism tworzonych przez kancelarię Clifford Chance, w której pracuje jedna z założycielek Wolnych Sądów, a prywatnie przyjaciółka Wrzosek – Sylwia Gregorczyk-Abram.