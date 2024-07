Sygnalista Giertycha Tomasz M. niczym agent służb

Przesłuchujący Tomasza M. prokurator z zespołu śledczego nr 2 w Prokuraturze Krajowej zobowiązuje go też do przesłania mu na służbowy mail screenów mailowej konwersacji.

Ma dochodzić do kuriozalnych sytuacji. W czasie przesłuchania M. ktoś do niego dzwoni, on odbiera telefon, włącza tryb głośnomówiący, a później treść rozmowy jest wpisywana do protokołu. Do akt śledztwa trafia również np. siedem plików rozmów z jednego dnia – 22 marca tego roku, nagranych potajemnie przez Tomasza M. Przesłuchujący go uznaje je za „nowe pliki” o „istotnym znaczeniu dla sprawy”.

Są to rozmowy M. z byłym wiceministrem sprawiedliwości i szefem Funduszu Marcinem Romanowskim nagrane w prywatnym mieszkaniu Romanowskiego, w którym brały udział także dwie byłe dyrektorki funduszu Urszula D. i Karolina K. (obie są aresztowane). „Sygnalista” przyznaje, że wszystko zarejestrował na urządzeniu wyglądem przypominającym „pilota do samochodu” – przekazał przedmiot po spotkaniu do akt sprawy.

Z nagrań rozmów prokuratura sporządza stenogramy. M. jako podejrzany niczym „agent pod przykryciem” nagrywa w marcu i w kwietniu. Czyli już po postawieniu zarzutów, „sygnalista” rozpoczyna pozyskiwanie nagrań, by przekazywać je prokuraturze. A ta włącza tak uzyskane dowody do śledztwa.

Czy prokuratura użyła Tomasza M. jako prowokatora?