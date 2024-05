W Rosji aresztowano generała pracującego w Ministerstwie Obrony. Nie wiadomo za co

Wcześniej, jeszcze za kadencji Szojgu, aresztowano wiceministra obrony Rosji, Timura Iwanowa, który oskarżany jest o łapówkarstwo i zdradę ojczyzny. Iwanow, bliski współpracownik Szojgu, miał przyjąć nawet 11 mln dolarów łapówek.



Jak pisze w „Rzeczpospolitej” Andrzej Łomanowski Biełousow został wyznaczony na stanowisko ministra obrony Rosji, by lepiej zarządzać zasobami, którymi dysponuje ten resort. Bielousow, w odróżnieniu od Szojgu, ma mieć reputację człowieka, który nie bierze łapówek. Spekuluje się, że aresztowanie Iwanowa, którego do resortu sprowadził właśnie Szojgu, miało być formą wywierania presji na ministra obrony, by ten zgodził się ustąpić ze stanowiska.



Szojgu decyzją Władimira Putina został nowym sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.