Nausėda: W Polsce zatrzymano dwie osoby. Chodzi o atak na rosyjskiego opozycjonistę

Zatrzymany Polak, który miał być gotowy do działania na rzecz rosyjskiego wywiadu

W czwartek Prokuratura Krajowa poinformowała, że w wyniku współpracy polskiej prokuratury z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z Prokuraturą Generalną Ukrainy i Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy w środę na terytorium Polski zatrzymano Pawła K, któremu przedstawiono zarzut zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. Zatrzymanemu, który został tymczasowo aresztowany, grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Według ustaleń śledztwa, Paweł K. miał zgłosić gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Rosji i nawiązywać kontakty z obywatelami Rosji bezpośrednio zaangażowanymi w wojnę na Ukrainie. "Do jego zadań należało zebranie i przekazanie wywiadowi wojskowemu Federacji Rosyjskiej informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Miało to m.in. pomóc w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa - prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego" - podała prokuratura w komunikacie.