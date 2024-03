Zakładnicy w barze w Holandii. „Kordon ciężko uzbrojonej policji”

W sobotę wczesnym rankiem w mieście Ede we wschodniej Holandii kilka osób było przetrzymywanych jako zakładników – podała policja. Jak dodaje, nic nie wskazuje na motyw terrorystyczny.

Na miejsce zdarzenia, do budynku w centrum miasta, wysłano kilka specjalnych jednostek policji. Ewakuowano 150 domów, a ludność poproszono, by nie zbliżała się do tego obszaru.

Zdalnie sterowany robot i jednostki specjalne policji

Pierwsze doniesienia o sytuacji z zakładnikami pojawiły się około godziny 5:42. Według informacji mężczyzna w barze ostrzegł, że ma przy sobie materiały wybuchowe i sterroryzował załogę i gości. Policja ustanowiła granicę bezpieczeństwa. Reporter telewizji NOS poinformował, że na miejscu zdarzenia obecny był zdalnie sterowany robot, jednostki przeciwwybuchowe i policja w sprzętach ochronnych.

Jak podaje Washington Post, ciężko uzbrojona policja otoczyła kordonem część holenderskiego miasta. Rzecznik policji Simon Klok powiedział Associated Press, że w mieście Ede przetrzymywani są zakładnicy, ale odmówił podania więcej szczegółów zdarzenia ani liczby osób zaangażowanych w tę akcję.