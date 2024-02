Prawdziwa przeszłość „bimber bossa”. Jak Dariusz P. ukrywał się przed policją?

Dariusz P., Polak, który od kilku lat jest znanym producentem londyńskiej whisky single malt, to w rzeczywistości Łukasz R. – poszukiwany od 20 lat członek łódzkiej grupy przestępczej – twierdzi łódzki wydział ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Mężczyzna w 2004 r. miał uciec do Wielkiej Brytanii – zmienił tożsamość i rozpoczął nowe życie. Zgubna dla niego okazała się sława, jaką przyniosła mu destylarnia alkoholu. Został zatrzymany w styczniu w Londynie, brytyjski sąd nie zgodził się, by wyszedł za kaucją 200 tys. funtów. Czeka go ekstradycja do Polski.

Sprawa Dariusza P. vel Łukasza R. to gotowy scenariusz na film.

Łukasz R. łączony z „łódzką ośmiornicą”

„Łukasz R. jest podejrzany o dokonanie 12 przestępstw, popełnionych od stycznia 1997 roku do 25 października 2003 roku – w szczególności o usiłowanie zabójstwa Ireneusza J. ps. »Gruby Irek«, którego miał się dopuścić w okresie od 1 września 1997 roku do 1 listopada 1997 roku, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej” – odpowiada nam Prokuratura Krajowa. Kolejne zarzuty dotyczą rozboju, wymuszenia i przestępstw narkotykowych. Część się przedawniła, ale nie dotyczące pomocy w zabójstwie Ireneusza J. (jednego z bossów „łódzkiej ośmiornicy”), którego karalność ustaje dopiero po 40 latach.

Łukasz R. miał być członkiem jednej z grup zaliczanych do tzw. łódzkiej ośmiornicy. Policja rozbiła ją pod koniec lat 90., a w 2006 r. sąd skazał 15 gangsterów na kary od roku do dożywocia. Ale nie Łukasza R. – ten zbiegł za granicę i odtąd się ukrywał.