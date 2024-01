Ciemna strona migracji - jeżdżą po alkoholu i łamią zakazy

Przykłady można mnożyć. 39-letni kierowca z Gruzji pędził, wyprzedzał na pasach, aż dachował przy wiadukcie Szreńskim w Mławie. Miał ponad 1,3 promila we krwi, i był już karany za jazdę po alkoholu - miał nałożone dwa sądowe zakazy kierowania pojazdami. Również dwa podobne zakazy złamał mieszkający w Gdyni 22-letni Białorusin – lekceważąc je wsiadł za kierownicę po amfetaminie. Kilka miesięcy później „zasłynął” tym, że jako pasażer ostrzelał z broni pneumatycznej inny samochód, bo ten go wyprzedził. Z kolei w Gdańsku inny odurzony Białorusin jechał całą szerokością jezdni – a miał sądowy zakaz aż do marca 2026 r.

Zakazy sądowe łamali głównie Ukraińcy – 518 z nich (na 871 cudzoziemców), dostało za to zarzuty. Z danych KGP wynika także, że 283 zagranicznych kierowców złapano na jeździe po alkoholu w czasie, kiedy obowiązywał ich sądowy zakaz nałożony właśnie w związku z tym problemem.

- Obywateli Ukrainy jest w Polsce 2,5 miliona, więc to zjawisko jest efektem skali. Być może piją więcej, częściej, i nie zwracają uwagi na to w jakim stanie wsiadają za kierownicę. To może wynikać z różnych kwestii, w tym kulturowych. Policja musi wszystkim dawać takie same mandaty. Wtedy ludzie szybko odzwyczajają się od złych zachowań, niezależnie od tego z jakiego kraju pochodzą – komentuje Mirosław Skórka ze Związku Ukraińców w Polsce.

Czytaj więcej Wypadki Piraci drogowi lekko wyhamowali Rzadziej do wypadków dochodziło przez prędkość, nieco częściej z powodu wymuszenia pierwszeństwa przejazdu – wskazuje wstępne policyjne podsumowanie roku na drogach.

Robert Opas, z Biura Ruchu Drogowego KGP: - W ubiegłym roku przeprowadziliśmy 12 milionów kontroli, więc szansa zatrzymania nietrzeźwych kierowców, w tym cudzoziemskich jest duża – ocenia. - Obywatelstwo nie ma dla nas znaczenia, ważne, żeby kierowców po alkoholu eliminować z ruchu – dodaje Katarzyna Nowak, rzeczniczka KGP.

- Niektórzy obcokrajowcy czują się bezkarnie, co wynika także z tego, że często nie mają w Polsce miejsca zamieszkania. Same kontrole drogowe nie wystarczą, może należy im uświadamiać, że w Polsce jazda po alkoholu jest surowo karana i nie ma na nią przyzwolenia — mówi Wojciech Pasieczny, biegły z zakresu ruchu drogowego.