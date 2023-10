A jeden ze śledczych wskazuje: – Ewentualne zmiany kwalifikacji prawnej czynu wynikające ze zgromadzonego materiału dowodowego z punktu widzenia procedury ekstradycyjnej nie mają znaczenia, bo wciąż chodzi o jedno zdarzenie w sensie historycznym, i o ten sam czyn – twierdzi jeden z naszych rozmówców z prokuratury. Ale zastrzega: – To pierwszy wniosek do ZEA po podpisaniu umowy o ekstradycji, zobaczymy, jaka będzie praktyka.

Niezwykły wypadek

Kierowca bmw rażąco naruszył zasady ruchu drogowego. Uderzył, jadąc 253 km/h (gdzie było ograniczenie prędkości do 120 km/h) w tył kii, zepchnął ją na bariery – w aucie spłonęło małżeństwo i ich pięcioletni syn.

Przełomowe okazało się nagranie z chwil przed wypadkiem od jednego z kierowców. Początkowo policja i prokuratura uznały, że kia „z niewyjaśnionych przyczyn” uderzyła w bariery, o bmw słowem nie napomknęła, choć stało kilkaset metrów dalej i strażacy wskazywali na jego związek z wypadkiem.

Na niekorzyść kierowcy oprócz pirackiej jazdy przemawia i to, że bmw M850 G16, którym jechał, trzy lata wcześniej poddano tuningowi, by zwiększyć jego osiągi (moc z 530 KM do 650 KM i moment obrotowy z 750 Nm do 850 Nm), co ujawnił portal brd24.pl. A fabrycznie mogło osiągać prędkość do 250 km/h.

Po tragedii na A1 odżył postulat wprowadzenia do kodeksu karnego przestępstwa „zabójstwa drogowego” – z surowszymi karami dla piratów drogowych. Ale i przy obecnym prawie prokuratorzy próbują to robić. Tyle że w sądach przegrywają – jak w głośnej sprawie wypadku na ul. Sokratesa w Warszawie, gdzie zarzut zabójstwa się nie utrzymał.