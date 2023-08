Złodzieje się rozzuchwalają

Właśnie w Warszawie wpadł Gruzin, który „podprowadził” perfumy wartości 3600 zł. Przy okazji okazało się, że w Polsce przebywał nielegalnie – mówi Marczak.

Z danych KGP wynika, że nasiliły się kradzieże „szczególnie zuchwałe” (za które grozi do ośmiu lat więzienia) – do lipca było ich 1128, a w tym samym okresie ubiegłego roku – 851. To wzrost o 277 czynów – czyli o blisko jedną trzecią. Co się za tym kryje?

Np. szczególnie zuchwała (a przy okazji nietypowa) niedawna kradzież na Dolnym Śląsku, w okolicy stawów w rejonie miejscowości Tyniec Mały. Para złodziei odurzyła właściciela i skradła mu mercedesa z owczarkiem podhalańskim w środku.

– Sprawcy zaoferowali mężczyźnie „napoje bezalkoholowe”, a gdy po ich spożyciu dziwnie się poczuł, mieli go odwieźć do domu. Zamiast tego zabrali samochód i psa – relacjonują policjanci. Sprawcy to 29-letnia kobieta (poszukiwana do odbycia wyroku) i 39-letni mężczyzna. Auto sprzedali, psa przywłaszczyli, ale policjanci odzyskali „łupy”.

Coraz więcej przestępczości zuchwałej

Podobnie jako kradzież zuchwałą zakwalifikowano zachowanie złodzieja, który w Bieruniu na Śląsku wchodził do sklepów jubilerskich i lombardów, prosił o pokazanie biżuterii, a potem ją kradł.