Jeden z mężczyzn ma stać też za rozbojem w stolicy w 2020 r. na obywatelu Danii, któremu po wyjściu z kantoru skradziono torbę z wielką kwotą (miało to być 3,5 mln zł).

Gruzja – obok Armenii, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy – jest objęta uproszczoną procedurą zatrudnienia. Gruzini mogą więc korzystać z ułatwionego dostępu do rynku pracy na podstawie tzw. oświadczeń o powierzeniu pracy. Czeka się na nie ok. siedmiu dni, koszt – 30 zł. Część przybyszów ten tryb wykorzystuje, by wjechać do Polski i trudnić się przestępczością.

Z 4695 przestępstw popełnionych przez cudzoziemców w tym roku (do maja) Gruzini dokonali 901 – co piątego (połowę Ukraińcy – przy 1,5 mln osób ze zgodą na pobyt, a 277 – Białorusini, których jest 88 tys.). Ważne zezwolenia na pobyt ma 23 tys. Gruzinów.

Kaliber jest poważny. Gruzińskie szajki – jak przyznają policjanci – specjalizują się we włamaniach do domów, rozbojach i napadach na kantory.

W październiku 2020 r. w Krakowie taki gang brutalnie napadł na pracowników kantoru i konwojenta wiozących kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ofiary bito i kopano. Pieniądze ocalały, bo jedna z ofiar zdołała uciec do banku. Auto do skoku sprawcy wypożyczyli na fałszywe rumuńskie nazwiska. Policjanci w 2022 r. ujęli trzech sprawców, innych ustalają.

W Tychach w marcu tego roku pięciu Gruzinów napadło na właściciela kantoru, rabując mu 200 tys. zł . – Celowo wjechali fordem w samochód pokrzywdzonego, wymuszając zatrzymanie, po czym z auta wybiegło czterech zamaskowanych i agresywnych mężczyzn, którzy siłą ukradli mu pieniądze – podała policja.